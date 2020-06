Hunderte Feuerwehreinsätze nach Dauerregen

Der Tag blieb im Norden und Osten des Landes eines: verregnet. Der Wienfluss in der Bundeshauptstadt schwoll aufgrund der anhaltenden Regenfälle an, in Hütteldorf bei der Westeinfahrt stehen Wege unter Wasser. Doch auch in Niederösterreich waren die Feuerwehren immer wieder gefordert. Nach Einsätzen in der Nacht gab es für die Helfer auch am Sonntag vor allem in den Bezirken St. Pölten, Melk, Scheibbs und Tulln reichlich zu tun.