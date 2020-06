Vulkan Grímsvötn auf Island vor dem Ausbruch?

Der Wissenschaftliche Rat für Zivilschutz trat am Samstag in Grímsvötn zusammen, um über die derzeitige Lage zu diskutieren. Zuletzt gab es Hinweise auf Eruptionen im Gletscher und einen verringerten Wasserstand in der Region. Die Erdbebenaktivität aber habe nicht viel zugenommen, berichtet die Nachrichtenseite mbl.is.