Kolumne: Geht die Formel 1 auf die Knie?

Die Bilder aus der Steiermark gehen um die Welt. Gut möglich,dass wie zahlreiche andere Sportarten auch die Formel 1 die Chance nützen wird, nach dem Tod von George Floyd durch Polizeigewalt ein klares Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Anthony Hamilton, der Papa von Weltmeister Lewis,regte bereits einen kollektiven Kniefall an.„Es ist die Verantwortung der Formel 1, auf die Knie zu sinken“, sagte Hamilton senior in Anlehnung an den Kniefall gegen Rassismus, den 2016 US-Football-Profi Colin Kaepernick erstmals praktiziert hatte. In diesem Fall soll der Kniefall in Spielberg aber auch alle Opfer und Helfer-Helden der Corona-Krise ehren.