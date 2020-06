Julia (4) blieb mit Finger in Abfluss stecken

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte saß die tapfere Julia bereits auf dem Schoss ihrer Mutter, am Finger das Abflusssieb. Am Mittwoch kurz vor 19 Uhr blieb die Vierjährige darin stecken, die Mutter alarmierte Samariterbund und Feuerwehr. Allerdings war der zarte Finger schon so geschwollen, dass man ihn auch mit Speiseöl nicht herunterbrachte.