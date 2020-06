Tour entscheidet über Fans bei Atzenbrugg-Comeback

Die Nachricht vom gemeinsamen Neustart der Golf-Europa-Tour und der Challenge Tour im Juli in Österreich kam am Montagabend überraschend. In nur vierwöchiger Vorbereitung haben der Österreichische Golf-Verband und die Veranstalter eine Wiederbelebung der Austrian Open in Atzenbrugg (9.-12.7.) und die Aufwertung der Euram Bank Open im GC Adamstal (15.-18.7.) fixiert.