Wiener Polizei im Visier radikaler Demo-Rowdys

Die unheimliche Serie begann in der Nacht von 2. auf 3. Juni. Das Amtsgebäude und ein Fahrzeug in der Van-der-Nüll-Gasse in Wien-Favoriten wurden mit Schriftzügen beschmiert. Am 7. Juni wurde an einem Radarkasten gezündelt, in derselben Nacht ein Dienstwagen zerstört. Nur einen Tag später brannte ein Wagen in der Leopoldstadt. Der aktuellste Vorfall: Am 10. Juni musste ein brennendes Fahrzeug - erneut in Favoriten - gelöscht werden.