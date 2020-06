Liam Gallagher: Die Gabel in der Suppenschüssel

Legitime Performance

Dass der Rüpel selbst im sanften Segment nicht zärtlich ist, versteht sich dabei fast von selbst. Nachdem er die Oasis-Unplugged-Show 1996 in letzter Minute krankheitsbedingt absagen musste, hat sich Liam letztes Jahr einen großen Lebenstraum erfüllt und sein persönliches „MTV Unplugged“ solo nachgeholt. Das ist insofern legitim, als er nach einigen wankenden Jahren und eher mediokren Ergüssen mit seiner Band Beady Eye längst wieder in die Erfolgsspur gefunden hat. Als Solokünstler hat er mittlerweile zwei britische Nummer-eins-Alben zu Buche stehen, die Hallen in Europa füllt er längst wieder mühelos und mit seinem letztjährigen Studioalbum „Why Me? Why Not.“ hat er auch einen Großteil der Kritiker überzeugt. Songs wie „One Of Us“ oder „Once“ sind nicht nur im akustischen Gewand mitunter die Besten seit den Oasis-Glanztagen, die rund ums Millennium endeten. Ein so begnadeter Songwriter wie sein verhasster Bruder wird Liam in diesem Leben nicht mehr, mit den richtigen Partnern hat er aber längst bewiesen, dass er sich nicht verstecken muss.