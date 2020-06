Paukenschlag! Olympia-Ruderer Sieber hört auf

Der 29-Jährige Bernhard Sieber hat am Mittwoch seinen Rücktritt vom Ruder-Sport bekanntgegeben. In Österreichs Rudersport ist viel in Bewegung, auch unabhängig von der Wiederaufnahme des vollen Trainings nach der Corona-Pause mit 24 Aktiven in einem dreiwöchigen Nationalteam-Camp ab Samstag am Weißensee. Mit dem Deutschen Robert Sens wird da erstmals der neue Nationalcoach das Kommando führen, auch ein neuer Bootstrainer wurde engagiert. Bernhard Sieber wird da aber nicht mehr dabei sein.