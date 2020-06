„Wirte brauchen jetzt unsere Hilfe“

Jetzt werden die Treffen in örtliche Gaststätten verlegt. So wie die erste Unterredung mit dem Bürgermeister in Oberpullendorf, Rudolf Geißler, im Lokal von Paul Krail. Thema war die aktuelle wirtschaftliche Situation der Stadt aufgrund der Krise. Berlakovich: „Wir haben Projekte besprochen. Gleichzeitig setzten wir ein Zeichen für die Gasthauskultur.“ Der Appell zur Unterstützung der Wirte richtet sich an alle Bürger.