Andreas Vojta ist heuer die Nummer 1 in Europa

Keine Spur von Social Distancing

Das Meeting fand zwar praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, dafür wurde aber das komplette Sportprogramm ohne die ansonsten fast überall in der Welt wegen der Coronavirus-Pandemie auferlegten Beschränkungen durchgeführt. In den Sprints waren die Bahnen durchgehend besetzt - es musste nicht, wie etwa nach den Auflagen in Österreich, jeweils eine Bahn freigelassen werden. Selbst die Läufe wie über 800 m, wo beim Start sogar zwei (!) Läuferinnen in einer Bahn waren, und über 1500 m wurden nach den gewohnten Regeln, also ohne jegliche Einschränkungen der Distanz, durchgeführt.