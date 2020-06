Nach Liensberger-Streit: Kästle geht in Offensive

Der Vorarlberger Skihersteller Kästle geht nach dem „Fall Liensberger“ in die Offensive und kehrt mit einem Komplettangebot in den Austria Ski Pool zurück. Das gab das Traditionsunternehmen aus Hohenems am Montag bekannt. Dank Partnerschaften mit Dalbello und Lange im Schuhbereich sowie Marker im Bindungsbereich steht einer Weltcup-Rückkehr mit österreichischen Athleten nun nichts mehr im Weg.