14 Monate nach Notre-Dame-Brand: Abbau des Gerüsts

Fast 14 Monate sind vergangen, seit am 15. April 2019 die Kathedrale von Notre Dame in Paris durch einen verheerenden Brand schwer beschädigt wurde. Seit Montag wird nun an der Vorbereitung der komplizierten Demontage des durch das Inferno teilweise geschmolzenen Baugerüsts gearbeitet. Die entsprechenden Arbeiten waren bereits im Gange, standen zuletzt aber wegen der Corona-Pandemie sechs Wochen lang still. Bevor der eigentliche Abbau, der den gesamten Sommer andauern wird, beginnt, muss das einsturzgefährdete Gewölbe abgesichert werden.