Mit Flaschen gegen Pferde: 14 Polizisten verletzt

Chaos bei einem „Black Lives Matter“-Protest am Samstag in London. Demonstranten zündeten in der Nähe des Regierungssitzes Raketen und Feuerwerk und warfen Flaschen. Eine berittene Polizistin knallte dabei gegen eine Ampel, fiel vom Pferd und musste im Krankenhaus behandelt werden, 13 weitere Einsatzkräfte wurden verletzt. Mehr als ein Dutzend Demonstranten wurden festgenommen.