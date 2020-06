Box-Weltmeister: „Rassismus ist eine Pandemie“

Der britische Schwergewichts-Box-Weltmeister Anthony Joshua hat am Samstag während einer Teilnahme an einem „Black Lives Matter“-Marsch in Watford über Rassismus von einer „Pandemie“ gesprochen. „Das Virus wird als Pandemie bezeichnet“, sagte der ganz in Schwarz gekleidete Joshua. „Es ist außer Kontrolle. Ich rede aber nicht über Covid-19. Das Virus, über das ich rede, heißt Rassismus.“