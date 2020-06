Pöltls Starcoach: Floyd-Tod für Weiße „beschämend“

„Schwarze tragen diese Last seit 400 Jahren“

Gerade die weiße Bevölkerung müsse gegen Rassismus eintreten und sich für Veränderungen engagieren. „Wir müssen es tun“, forderte Popovich. „Schwarze tragen diese Last seit 400 Jahren“, meinte der Coach. „Der einzige Grund, warum diese Nation Fortschritte gemacht hat, ist die Beharrlichkeit, Geduld und Anstrengung der Schwarzen.“ Popovich hatte zuletzt auch US-Präsident Donald Trump für dessen Verhalten rund um die Proteste gegen Polizeigewalt in den USA scharf kritisiert.