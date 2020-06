Bayern besiegt: Österreicher mit Traum-Einstand!

Am Meisterturnier der BBL in der bayerischen Landeshauptstadt nehmen zehn Teams teil. Sie bilden zunächst zwei Fünfergruppen. Die Clubs auf den Rängen eins bis vier erreichen das Play-off. Ab dem Viertelfinale fallen alle Entscheidungen in Hin- und Rückspiel. Die Teams des Österreicher-Quartetts treffen in Gruppe A aufeinander.