Marathonläuferin: Eiscreme statt Olympia

„Richtige Entscheidung“

Glanzvoll war ihre Triathlon-Karriere, die sie im Vorjahr endgültig beendet hat. „Ich hatte schöne Erfolge wie den Sieg beim Ironman in Klagenfurt. Mit Abstand betrachtet war es aber die richtige Entscheidung. Jetzt sehe ich erst, wie viel Zeit und Energie ich investiert habe. Jede Woche bis zu 40 Stunden Training im Wasser, am Rad oder in den Laufschuhen. Für die Marathons trainiere ich nur noch ungefähr die Hälfte.“ Trotzdem noch beachtliche 20 Stunden!