Obstbauern starten die Ernte

Von 74 Betrieben bewirtschaftet, gedeihen Kirschen im Burgenland auf 28 Hektar. „Schwierig begonnen hat die Saison im Frühjahr mit Frost und Trockenheit“, erklärt Nikolaus Berlakovich, Präsident der Landwirtschaftskammer. Je nach Lage und Sorte müssen die Bauern Ertragsausfälle von bis zu 80 Prozent verkraften. Trotz dieser Rückschläge ist die Ernte der Frühsorten voll im Gang. „Ich hatte Glück. Meine Kirschen befanden sich in Lagen, die vom Frost verschont geblieben sind. In einer Talsohle waren die Blüten geschützt. Das langsame Reifen in den kühlen Nächten machte die Früchte jedoch besonders schmackhaft und süß“, sagt Landwirt Erwin Kohlmann aus Horitschon.