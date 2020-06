So sieht die Verkehrslage an unseren Grenzen aus

Am Tag der Öffnung der Grenzen Österreichs zu den Nachbarländern - ausgenommen Italien - hat sich das Verkehrsaufkommen an den verschiedenen Übergängen unterschiedlich gestaltet. Während in Westösterreich am Donnerstag mancherorts bereits vermehrtes Verkehrsaufkommen zu beobachten war, hielt sich der Verkehr im Osten eher in Grenzen.