Tausende Schüler wieder zurück in ihren Klassen

„Es freut mich, dass der Unterricht nun wieder direkt in den Schulen stattfinden kann“, betont Bildungslandesrätin Daniela Winkler am ersten Schultag in der BHAK und BHAS in Eisenstadt. Alle anwesenden Schüler und Lehrer freut besonders, dass der persönliche Kontakt untereinander wieder möglich ist. „Das Distance-Learning hat zwar funktioniert, den gemeinsamen schulischen Alltag kann es aber nicht ersetzen“, weiß Direktorin Johanna Dorner-Resch. Unterrichtet werden darf jetzt auch ohne Mund-Nasen-Schutz, die neuen Hygienevorschriften müssen aber weiterhin beachtet werden.