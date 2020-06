Dreijähriges Kind von Hund attackiert und gebissen

Eine Familie aus Villach Land befand sich mit beiden Kindern zu Besuch bei Verwandten auf einem landwirtschaftlichen Hof in Fresach, Bezirk Villach Land. „Am Bauernhof befinden sich mehrere Tiere, unter anderem ein Mischlingshund von zirka acht Jahren“, gibt die Polizei bekannt. Gegen 17.30 Uhr befand sich eines der beiden Kinder für kurze Zeit alleine mit dem Hund im Vorraum des Wohnhauses, weil die Eltern damit beschäftigt waren ihre Sachen in das Auto zu laden. In dieser kurzen Zeit biss oder kratzte der Hund das dreijährige Kind im Gesicht. Das Kind wurde von der Rettung in das LKH Villach verbracht. Der Verletzungsgrad ist derzeit noch nicht bekannt.