Polizeihund biss zweites Mal zu! Mädchen verletzt

Jener Diensthund eines Polizeihundeführers in Kärnten, der sich bereits im Januar in den Oberarm eines Fünfjährigen verbiss - wir berichteten - schnappte am Montag wieder zu! Diesmal wurde eine 15-Jährige aus Hermagor verletzt. Der Hundebiss in Hermagor war am Montag nicht der einzige! Auch in Villach-Land attackierte ein Vierbeiner einen Dreijährigen im Gesicht.