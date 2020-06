Griechenland und Türkei im Streit wegen Grenzzaun

Türkische Soldaten sollen als Flüchtlinge getarnt operieren

Griechische Medien berichteten, dass der türkische Geheimdienst und das türkische Militär im Grenzbereich in Alarmbereitschaft seien. Türkische Einheiten würden wiederholt versuchen, Reaktionen der griechischen Soldaten hervorzurufen, indem sie als Flüchtlinge getarnt Teile des Stacheldrahts entfernen oder versuchen, den Grenzzaun zu überwinden. Laut griechischen Medien will die Türkei so die Einsatzbereitschaft der Gegenseite testen.