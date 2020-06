Türkisches Ausgehverbot zu Ende

Nach einer 48-stündigen weitgehenden Ausgangssperre in der Millionenmetropole Istanbul und 14 weiteren türkischen Städten und Provinzen dürfen die Menschen ihre Häuser wieder verlassen. Das Ausgehverbot war am Freitag in Kraft getreten und endete am Sonntag um Mitternacht. Zudem wurden zahlreiche weitere Corona-Maßnahmen gelockert oder aufgehoben. Restaurants, Cafés und Sportanlagen dürfen unter Auflagen wieder öffnen.