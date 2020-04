Corona: In Istanbul werden Intensivbetten knapp

Suche nach Ausweichquartieren für Corona-Patienten

Gesundheitsminister Fahrettin Koca hatte zuletzt angegeben, die Auslastung der Intensivstationen in der Türkei liege bei etwas über 60 Prozent. Eine Möglichkeit sei, Covid-19-Patienten in eigene Isolationszentren zu transferieren, schlug TTB-Chef Adiyaman vor. Dafür kämen in Istanbul vier Klinikgebäude in Betracht.