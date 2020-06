Diese Promi-Beziehungen überstanden Corona nicht

Sogar zu einem wahren Ehe-Drama ist es während der Corona-Krise zwischen Mary-Kate Olsen und Olivier Sarkozy gekommen. Weil der 50-Jährige seine Ehefrau nach der Trennung angeblich aus dem gemeinsamen Haus werfen und ihr Eigentum beschlagnahmen wollte, reichte die Designerin in New York einen Antrag für eine Notscheidung ein. Ohne Erfolg. Erst nachdem am US-Feiertag Memorial Day Ende Mai endlich wieder Anträge elektronisch beim Obersten Gerichtshof in Manhattan eingereicht werden durften, konnte die 33-Jährige auch endlich die Scheidung offiziell beantraten.