Sportlich: Reger Besuch in Wiener Fitnessstudios

Deutlich öfter als in Vor-Corona-Zeiten marschierte das Personal mit Sprühflaschen und Tüchern durch die Sportstätten und desinfizierte vor allem Hanteln, Gewichtsscheiben und die Griffe an den Trainingsgeräten. In einigen Studios waren am Fußboden Markierungen angebracht worden, die den Zwei-Meter-Abstand signalisierten, der im Trainingsbereich zu beachten ist. Zu nahe beieinanderstehende Ergometer oder Rudermaschinen durften nicht benutzt werden. Im Club Danube an der Alten Donau sprachen die Trainer Personen an, die zu nahe beisammenstanden, und appellierten an die Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands.