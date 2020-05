Strebinger: „Im Stadion sofort voller Adrenalin“

Jedes Wort über die Mikros

Sie dienen Rapids Goalie auch als Vorbereitung auf den eigenen Re-Start in einer Woche in Salzburg. Wohl wissend, dass jedes Wort über die TV-Mikros gehört werden wird. “Kein Problem„, schmunzelt der 27-Jährige. “Da gibt es andere, die mehr aufpassen müssen, was sie sagen.“ Strebinger sieht es auch als Chance: “Uns schmerzt es besonders, ohne Fans spielen zu müssen. Aber wenigstens versteht mich so jeder. Ich kann mit Kommandos meine Vorderleute lenken.„