Verletzt raus! Haaland gegen Alaba chancenlos

Es war in der 70 Minute, kurz nach einem schnellen Antritt griff sich Haaland an sein Bein, humpelte vom Platz. Nichts ging mehr. Der Norweger zeigte Trainer Lucien Favre sofort den nötigen Wechsel an. Nein, es war nicht das Spiel des ehemaligen Bullen-Bombers. Die traurige Bilanz: Nur 22 Ballkontakte - die wenigsten auf dem Platz - und nur 36 Prozent gewonnene Zweikämpfe.