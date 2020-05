Veiths Goldschmied wird jetzt ein Wikinger

Im Gegensatz zu seinem Schützling wird der Servicemann aber nicht in Skipension gehen. „Ich werde mich in Zukunft um die Skier der beiden Norweger Atle Lie McGrath und Fabian Solheim kümmern“, verrät Jöchl. Während Solheim gerade erst bei HEAD unterschrieben hat, gewann McGrath auf den Brettern der Kennelbacher in dieser Saison die Europacupgesamtwertung. „Wenn Atle verletzungsfrei bleibt, hat er ein Riesenpotenzial“, sagt Jöchl. In Norwegen wird der 20-Jährige bereits als „neuer Svindal“ gesehen.