Brinkley-Tochter: „Weine, weil ich Cellulite habe“

Die 21-Jährige hatte bereits in der Vergangenheit verraten, dass sie an einer körperdysmorphen Störung leidet und als Teenager an einer Essstörungen gelitten habe. Das Model fühlt, dass sie in den letzten Jahren die Kontrolle über ihren Körper verloren hat: „Hormone, Emotionen und Schmerz lassen mich machtlos fühlen“. Insbesondere, weil sie sich mit den perfekt aussehenden Fotos anderer Frauen auf Social Media vergleicht.