67 Millionen! Wildert Klopp bei der Konkurrenz?

Robust und pfeilschnell

In der laufenden Saison kam der Offensivmann in bisher 43 Pflichtspielen auf sechs Tore und zehn Assists. Seine großen Stärken sind seine Robustheit und Schnelligkeit. Mit einem Top-Speed von bis zu 37 km/h gehört er zu den schnellsten Spielern in Englands höchster Spielklasse.