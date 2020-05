China stimmt Untersuchungen „unter Bedingungen“ zu

Trump will finanzielle Unterstützung für WHO streichen

US-Präsident Donald Trump hatte die WHO als zu China-freundlich angegriffen und droht ihr damit, die finanzielle Unterstützung langfristig zu streichen. Ohne konkret auf die hohe Zahl der Opfer der Pandemie in den USA einzugehen, sagte der chinesische Außenminister, jene, die nicht auf den Rat der WHO hörten, „zahlen einen hohen Preis“.