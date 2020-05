Anwalt zu Entlassung: „Ist juristisch zum Weinen“

Ablauf der Entlassung

Anwalt Dorninger dazu: „Wenn Entlassungsgründe vorliegen, müssen sie unmittelbar geltend gemacht und ausgesprochen werden und der Mitarbeiter ist sofort zu informieren. Am Dienstag war die Operation, am Freitag wurde der Arzt offiziell suspendiert und erst am Montag wurde dann die Entlassung ausgesprochen.“ Ferdinand Waldenberger, Ärztlicher Direktor, sieht das anders: „Die disziplinarischen Maßnahmen haben sich erst ergeben, nachdem wir alle Stellungnahmen hatten. Der Mitarbeiter hat gebeten, noch einen Zusatz zu seiner Stellungnahme einreichen zu dürfen, das haben wir ihm gewährt. Der lag am Montag vor.“