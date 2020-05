Kerschbaumer und Co. schnuppern an Aufstiegsrängen

Der 1. FC Heidenheim hat im zweiten Spiel nach der Corona-Pause den ersten Sieg gefeiert. Konstantin Kerschbaumer und Co. gewannen am Freitag zum Auftakt der 27. Runde der 2. deutschen Fußball-Bundesliga gegen den SV Wehen Wiesbaden, wo Heinz Lindner das Tor hütete, mit 1:0 und rückten im Aufstiegsrennen zumindest bis Sonntag bis auf einen Punkt an den Zweiten HSV und Dritten VfB Stuttgart heran.