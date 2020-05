Tragödie in den Hohen Tauern: 30 Meter abgestürzt

Bei einer Skitour in den Hohen Tauern verunglückte ein Sportler (61) aus Taufkirchen an der Pram tödlich. Der pensionierte Polizist verfuhr sich in eine falsche Felsrinne. Beim Versuch, wieder aufzusteigen, rutschte er aus und stürzte 30 Meter tief in den Tod. Sein Kamerad (73) wartete im Tal, schlug Alarm.