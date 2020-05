Betreuerinnen reisen mit Direktbussen nach Tirol

Zusage des Landes für Tests direkt in Tirol

Tirols Agenturen schlugen Alarm. „So bekommen wir keine Betreuerinnen“, lautete das Fazit. Ein Plan B musste her und ist jetzt laut Kröll genehmigt: „Wir werden die Betreuerinnen mit Bussen und den nötigen Sicherheitsvorkehrungen direkt nach Tirol bringen. Das Land hat uns zugesichert, dass die Frauen dann hier vor Ort getestet werden, damit sie und die betreuten Senioren sich sicher fühlen können. Die Kosten der Tests will das Land übernehmen.“