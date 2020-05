Nach Verfolgungsjagd Raser „aus Gebüsch gezogen“

Pkw in Döbling entdeckt

Eine Funkwagenbesatzung bemerkte etwas später den gesuchten Pkw, abgestellt auf der Heiligenstädter Straße in Döbling. In unmittelbarer Nähe „wurden drei Personen aus dem Gebüsch gezogen“, berichtete die Polizei. Es handelte sich um den Raser und zwei Beifahrer.