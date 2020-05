Wanderer (62) stürzte auf der Gerlitzen ab

Der Mann stürzte anschließend sechs Meter tief in steiles, unwegsames Gelände. Sein Wanderkollege alarmierte die Einsatzkräfte. Das Unfallopfer zog sich beim Sturz Oberschenkelverletzungen unbestimmtes Grades zu und wurde von der ARA Flugrettung in Teamarbeit mit der Bergrettung Villach geborgen und anschließend mittels Windenbergung im Bergesack in den Notarzthubschrauber RK-1 verbracht. ARA-Flugretter David Wallner: „Die Bergung des Verunfallten kann durchaus als herausfordernd bezeichnet werden. Aber dank der großartigen Unterstützung durch die Bergrettung Villach hat alles perfekt geklappt.“