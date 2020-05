Wien: Obdachlose in Quarantäne lösen Tumult aus

Großer Polizeieinsatz am Montagnachmittag in jener Wiener Obdachlosen-Unterkunft, die am Samstag wegen eines bestätigten Corona-Falls unter Quarantäne gestellt worden ist. Rund 120 Obdachlose, die in der Notschlafstelle im ehemaligen Geriatriezentrum Wienerwald in Hietzing verbleiben müssen, haben gegen den Menüplan protestiert und deshalb randaliert. Außerdem ging es auch um fehlende bzw. spät verteilte Medikamente: „Die Leute drehen hier durch, weil sie heute noch keine Substitutionsmedikamente bekommen haben“, berichtete Bewohner Stefan N. gegenüber krone.at.