Italien: Andrang bei Friseuren und Beauty-Salons

Ein neuer Haarschnitt oder ein Besuch im Schönheitssalon: Das stand am Montag ganz oben auf den Listen vieler Menschen in Italien, wo der Kleinhandel große Schritte aus den Mitte März verhängten einschneidenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft gegen das Coronavirus unternahm. Friseure wurden von Anrufen von Kunden bestürmt, die sich für den Haarschnitt anmelden mussten. Bei Damen war vor allem Färben nach mehr als zwei Monaten Lockdown gefragt. In Mailand gab es bei den bekanntesten Frisiersalons Wartezeiten von bis zu einer Woche für einen Termin.