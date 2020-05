Ex-Bayern-Flirt nach Date mit Model festgenommen!

Riesenwirbel um einen ehemaligen Wunsch-Spieler des FC Bayern München: Supertalent Callum Hudson-Odoi, unter Vertrag beim FC Chelsea in London, ist am Sonntag festgenommen worden! Wieso? Offenbar wegen Verstößen gegen die Lockdown-Regeln in Coronavirus-Zeiten und wegen eines Zwischenfalls bei einem Date mit einem Dessous-Model bei Hudson-Odoi daheim ...