Schwer verletzte Schafe gefunden: War es ein Wolf?

In Matrei, Osttirol, wurden am Montag auf einer Weide zwei schwer verletzte Schafe aufgefunden. Die beiden Schafe mussten getötet werden und werden in weiterer Folge im Verlauf des Tages vom Amtstierarzt begutachtet. Dabei werden auch DNA-Proben genommen, um zusätzlich zur Beurteilung des Rissbildes im Fall genetisch nachweisen zu können, ob die Risse auf einen Wolf zurückzuführen sind und diese Risse allenfalls einem bestimmten Tier zuordenbar sind.