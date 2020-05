Neue Story-Einblicke zu „The Last of Us 2“

Am 19. Juni erscheint der zweite Teil der gefeierten PlayStation-Dystopie „The Last of Us“. Bis zum Launch des PS4-Exklusivspiels stellt Sony in einer Videoreihe Spielwelt, Features und Story des neuen Action-Adventures näher vor. In diesem Clip erzählen die Entwickler mehr über die Geschichte, an der die Entwickler in den vergangenen sechs Jahren gearbeitet haben.