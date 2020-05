Corona, Milliardäre und die Pensionen

„Erster Konzern stoppt Renten-Zahlungen“

Für die Firmenpensionen zeigen sich ohnehin schon jetzt schwere Eintrübungen aus Deutschland: Die „Bild“-Zeitung veröffentlichte am 9. Mai 2020 in riesigen Lettern: „Erster Konzern stoppt Renten-Zahlungen“, neben der Aufmachung ist ein Logo der Kaufhof-Gruppe abgebildet: Im Inneren des Blattes wird ein brennendes Plädoyer für die Betriebsrenten gehalten: „Die Betriebsrente ist heilig. Die Galeria Karstadt Kaufhof friert für mehrere Monate die Zahlungen an Tausende Ex-Mitarbeiter ein. … Und was für ein hässlicher Schritt der Konzernführung. … Menschen, die über Jahrzehnte für ein Unternehmen gebuckelt haben, müssen darauf vertrauen können, dass sich die Firma auch im Alter an sie erinnert.“ Erschütterte Menschen werden interviewt, von Tränen wird berichtet.