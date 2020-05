„Wollte zeigen, dass ich in Öffentlichkeit gehe“

Die Mitarbeiter des Arbeitsmarktservice OÖ sind einiges gewohnt. 273 Fälle aggressiven Verhaltens vermerkt die Statistikfür 2019, in 34 Fällen wurde die Polizei eingeschaltet, es gab sechs Strafanzeigen und ein Gerichtsverfahren. Ein solches droht auch dem 41-Jährigen. Er hatte am Donnerstag zwei Sachbearbeiterinnen am Telefon gedroht, er werde das AMS Braunau in die Luft sprengen. Die Polizei rückte an.