Hammer! Wechselt Nagelsmann mit Rangnick zu Milan?

Elliott mag Rangnick-System

Rangnick und seine Projekte gefallen dem Eigentümer und seinem Vertrauensmann in der Mailänder Klubführung, Exekutiv-Direktor Ivan Gazidis, schon seit Langem. Man weiß, dass Rangnick auf Verjüngung und auf sein immer gleiches Spiel-System baut, angefangen bei den Jugendmannschaften. So überraschte es also keinen, als man vor einem Jahr den jüngsten Trainer der Bundesliga, Julian Nagelsmann, von Hoffenheim nach Leipzig holte. Nun will man bei Milan den selben Weg gehen. Der RB-Sportchef bestätigte Gespräche und schloss einen Wechsel nicht aus.