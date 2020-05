Maturareise Summer Splash ersatzlos abgesagt

Geld zurück

Einziger Lichtblick: Wer gebucht hat, kann bei einer Absage oder Verschiebung der Reise kostenlos stornieren und das Geld zurückbekommen. „Die Reise, egal wann, heuer durchzuführen wäre fahrlässig, ethisch und moralisch verantwortungslos. Man stelle sich außerdem vor, was passiert, wenn Tausende Maturanten plötzlich in Quarantäne gesteckt werden. Die Verantwortung für eine zweite Welle in Österreich, quasi ein ‚Ischgl 2‘, möchte ich nicht den Rest meines Lebens auf meinen Schultern tragen“, so Splashline-Chef Didi Tunkel.