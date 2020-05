„Disintegration“: Neuer Story-Trailer zum Shooter

Die von „Halo“-Kreativdirektor Marcus Lehto gegründete Spieleschmiede V1 Interactive hat einen Story-Trailer zu ihrem am 16. Juni für den PC (via Steam), Xbox One und PS4 erscheinendem Shooter „Disintegration“ veröffentlicht. Gamer schlüpfen darin in die Rolle des Gravcycle-Piloten Romer Shoal, der eine Gruppe von Outlaws auf dem Boden befehligt und sich gegen die Herrschaft der sogenannten Rayonne auflehnt.