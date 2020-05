Mafia als Profiteur der Coronavirus-Krise

Anti-Mafia Experten in Italien warnen davor, dass mafiöse Organisationen den Coronavirus-Notstand nutzen könnten, um die legale Wirtschaft zu unterwandern und ihre Schwarzgelder zu investieren. Dank ihrer Liquidität könnten sie vor allem in Wirtschaftssektoren eindringen, die derzeit in die Knie gezwungen sind, wie Tourismus und Gastronomie, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht.